Мясные полуфабрикаты с антибиотиком обнаружили в Нижегородской области Общество

Фото: Управление ветеринарии (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мясные полуфабрикаты с антибиотиком обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Речь идет об окситетрациклине. Он действует бактериостатически - обладает широким спектром противомикробного действия. Однако, в настоящее время многие бактерии стали к нему невосприимчивы.

Его обнаружили в следующих продуктах: "Полуфабрикаты мясные бескостные(крупнокусковые) из говядины категория А (охлажденные)", "Говядина в полутушах охлажденная".

По техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" концентрация антибиотиков этой группы в мясе должна быть менее 0,01 мг/кг.

"Это не говорит о том, что употреблять продукцию с остаточным содержанием антибиотиков меньше данной концентрации не безопасно и не приведет в дальнейшем к каким-либо последствиям. Постоянное употребление продуктов питания, содержащих антибиотики, даже в небольших допустимых концентрациях, приводит к формированию устойчивости микроорганизмов к препаратам данной группы, после чего лекарственные препараты при лечении инфекции не действуют на вирусы", - пояснили в референтном центре.

Информация о выявлении отклонений от нормативных документов направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл для принятия решения в отношении данной продукции и ее производителя. Кто именно является поставщиком полуфабрикатов с антибиотиками, не называется.

Напомним, 26 мая Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании свиной замороженной печени также выявил в одном из образцов этой продукции примесь антибиотиков.