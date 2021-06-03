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Экономика

"Рубль укрепляется вместе с другими сырьевыми валютами", - Максим Петроневич

08 июня 2021 14:11  [66] Экономика

Фото: пресс-служба компании

"Рубль укрепляется вместе с другими сырьевыми валютами", - заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич, комментируя курс рубля.

По его словам, на прошедшей неделе сырьевые активы и основные фондовые индексы, за исключением азиатских, продолжили рост. Индекс Bloomberg Commodities за неделю вырос 2,0%, при этом лидером роста оказались сельскохозяйственные и энергетические товары. Цветные металлы завершили неделю снижением под влиянием данных по рынку труда США, которые вышли несколько хуже прогнозов, и снижения импорта меди Китаем.

Опубликованные Росстатом в понедельник 7 июня данные по российской инфляции (0,74% м/м, 6,0% г/г) оказались выше не только ожиданий экспертов, но и оперативных данных Росстата (0,61% м/м). "Это, похоже, ставит точку в дискуссии о шаге повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 11 июня и говорит о том, что рост составит не менее 0,5 п.п. Кроме того, данные по инфляции усиливают ожидания рынка по решению регулятора повысить ставку еще на 0,5 п.п. на последнем заседании перед летним перерывом", - сказал эксперт.

"При этом долгосрочный уровень ожиданий по ключевой ставке, исходя из кривой свопов, почти не меняется и остается на уровне ниже 7%. Несмотря на рост ставок по ОФЗ, их уровень все равно остается на близком к минимальным уровням с 2008 г. и обуславливает сохранение высокой активности на долговом рынке не только корпораций, но и Минфина, который на прошедшей неделе разместил бумаг на 60 млрд рублей", - добавил Максим Петроневич.

"Рубль вместе с другими сырьевыми валютами укрепился и преодолел отметку 73 руб./долл. При этом едва ли он пробьет долгосрочный уровень сопротивления 72,5 рублей за доллар до окончания двусторонней встречи Д.Байдена и В.Путина. Индекс доллара (DXY) остался вблизи уровня 90 п", - резюмировал старший экономист компании.

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