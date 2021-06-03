Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 14-летней Софии Морозовой Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят помощи в поиске 14-летней Софии Морозовой, пропавшей в Нижнем Новгороде 7 июня 2021 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер НН".

Девочка в районе обеда ушла из дома по адресу: ул. Металлистов, 5 и не вернулась.

София Морозова ростом 160 см, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения была одета в джинсовую куртку, футболку, темно-синие джинсы и белые кроссовки с красной окантовкой. При себе у нее был проездной билет и ключи.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, вам следует позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер": 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-927-814-78-87 Анастасии (Герда).