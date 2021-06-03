Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2021 14:56  [52] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 14-летней Софии Морозовой
08 июня 2021 13:15  [163] Ущерб от разлива канализационных стоков в Балахнинском районе составил более 560 тысяч рублей
08 июня 2021 12:21  [126] Еще 17 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
08 июня 2021 12:01  [115] ВТБ узнал, когда россияне чаще всего заказывают такси
08 июня 2021 11:48  [332] Администрация Нижнего Новгорода продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской
08 июня 2021 11:35  [182] Названы специалисты, необходимые для развития архивной отрасли в Нижегородской области
08 июня 2021 10:31  [2722] Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области
08 июня 2021 10:02  [149] Акция "Теплоэнерго" "Прощайте, пени!" вышла на финишную прямую
08 июня 2021 09:43  [148] "Сегодня мы чествуем людей с большим и неравнодушным сердцем", - Юрий Шалабаев
08 июня 2021 09:12  [149] "Социальный работник - одна из самых нужных и благородных профессий", - Евгений Люлин
Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 14-летней Софии Морозовой

08 июня 2021 14:56  [52] Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят помощи в поиске 14-летней Софии Морозовой, пропавшей в Нижнем Новгороде 7 июня 2021 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер НН".

Девочка в районе обеда ушла из дома по адресу: ул. Металлистов, 5 и не вернулась.

София Морозова ростом 160 см, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения была одета в джинсовую куртку, футболку, темно-синие джинсы и белые кроссовки с красной окантовкой. При себе у нее был проездной билет и ключи.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, вам следует позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер": 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-927-814-78-87 Анастасии (Герда).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Поиск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph