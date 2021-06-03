Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2021 17:33  [48] Бенгальскую тигрицу привезли в нижегородский зоопарк
08 июня 2021 16:22  [614] Нижегородский минздрав заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом
08 июня 2021 15:35  [142] Более 1 тысячи га составила посевная площадь в Нижегородской области
08 июня 2021 15:20  [131] Нижегородский НОЦ проведет конкурс научных проектов с многомиллионными призами
08 июня 2021 13:15  [232] Ущерб от разлива канализационных стоков в Балахнинском районе составил более 560 тысяч рублей
08 июня 2021 12:21  [195] Еще 17 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
08 июня 2021 12:01  [156] ВТБ узнал, когда россияне чаще всего заказывают такси
08 июня 2021 11:48  [407] Администрация Нижнего Новгорода продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской
08 июня 2021 11:35  [253] Названы специалисты, необходимые для развития архивной отрасли в Нижегородской области
08 июня 2021 10:31  [3515] Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области
Общество

Бенгальскую тигрицу привезли в нижегородский зоопарк

08 июня 2021 17:33  [48] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Белую бенгальскую тигрицу по имени Вега представили посетителям нижегородского зоопарка "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Она переехала из казанского цирка.

Специально для Веги в "Лимпопо" был построен новый вольер, состоящий из уличной части и крытого павильона.

"На строительство вольера для Веги у нас ушло несколько месяцев. Для нашей новой жительницы мы создали максимально комфортные условия, приближенные к естественной среде обитания. В уличной части жилища присутствуют различные насаждения и деревья, в тени которых Вега может спрятаться от полуденного зноя, также имеются искусственный водоем, натуральный газон и специальные деревянные конструкции. На них животное может отдохнуть, а также поточить о них когти, ведь кошки, пусть и такие большие, очень любят это делать", - сообщил генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Сотрудники зоопарка сообщают, что белая тигрица уже освоилась на новом месте и "с удовольствием подходит знакомиться с посетителями, фыркая в знак приветствия".

СПРАВКА:

Белый бенгальсикй тигр – разновидность бенгальского тигра. Помимо окраса меха данный вид тигра имеет еще одну отличительную черту – голубой цвет глаз.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph