Бенгальскую тигрицу привезли в нижегородский зоопарк Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Белую бенгальскую тигрицу по имени Вега представили посетителям нижегородского зоопарка "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Она переехала из казанского цирка.

Специально для Веги в "Лимпопо" был построен новый вольер, состоящий из уличной части и крытого павильона.

"На строительство вольера для Веги у нас ушло несколько месяцев. Для нашей новой жительницы мы создали максимально комфортные условия, приближенные к естественной среде обитания. В уличной части жилища присутствуют различные насаждения и деревья, в тени которых Вега может спрятаться от полуденного зноя, также имеются искусственный водоем, натуральный газон и специальные деревянные конструкции. На них животное может отдохнуть, а также поточить о них когти, ведь кошки, пусть и такие большие, очень любят это делать", - сообщил генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Сотрудники зоопарка сообщают, что белая тигрица уже освоилась на новом месте и "с удовольствием подходит знакомиться с посетителями, фыркая в знак приветствия".

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Белый бенгальсикй тигр – разновидность бенгальского тигра. Помимо окраса меха данный вид тигра имеет еще одну отличительную черту – голубой цвет глаз.