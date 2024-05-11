Реконструкция трамвайных путей на маршрутах №417 и №3 в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году Общество

Трамвайные пути на маршрутах №417 и №3 в Нижнем Новгороде начнут менять в 2025 году. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородец поинтересовался о сроках начала реконструкции трамвайной линии на маршрутах №417 и №3.

"По данным ООО "Экологические проекты", замена путей на этих участках начнется в 2025 году",- ответили представители ведомства.

Напомним, движение трамваев планировалось открыть на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.

Также ранее сообщалось, что трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.