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Общество

Реконструкция трамвайных путей на маршрутах №417 и №3 в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году

17 мая 2024 09:37  [34] Общество

Трамвайные пути на маршрутах №417 и №3 в Нижнем Новгороде начнут менять в 2025 году. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородец поинтересовался о сроках начала реконструкции трамвайной линии на маршрутах №417 и №3.

"По данным ООО "Экологические проекты", замена путей на этих участках начнется в 2025 году",- ответили представители ведомства.

Напомним, движение трамваев планировалось открыть на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.

Также ранее сообщалось, что трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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