Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту стартовала в России Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту стартовала в России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта. Его оператором выступит президентская платформа "Россия – страна возможностей", а организатором – министерство экономического развития России. В качестве соорганизатора будет выступать Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Детали проведения хакатонов были анонсированы во вторник, 8 июня, на пресс-конференции в ТАСС. В пресс-конференции приняли участие заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, управляющий директор - начальник центра реализации Федерального проекта AI Михаил Сквирский, директор АНО "Центр развития искусственного интеллекта "Горький"" Евгений Федосеев, директор национальных стратегических проектов "Яндекс.Облако" Анна Лемякина и директор конференции "ЦИПР" Александра Пономаренко.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту – это серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей стране. Главными целями проекта являются популяризация технологий искусственного интеллекта в России среди молодых специалистов и студентов, а также формирование IT-сообщества с фокусом на искусственный интеллект. Кроме того, проект нацелен на генерацию решений участников хакатонов для развития российского бизнеса и государственного сектора.

Старт проекта по региональным хакатонам будет дан в Нижнем Новгороде, где с 18 по 20 июня пройдет первый хакатон. Помимо соревнований, в рамках проекта участников ждут лекции от ведущих отечественных специалистов по искусственному интеллекту.

"В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, и мы приглашаем всех отпраздновать это масштабное событие вместе с нами. Мы подготовили план юбилея, который включает региональные, федеральные и международные мероприятия различных направлений и форматов: более 150 фестивалей, концертов, форумов, экспозиций, чемпионатов и других мероприятий пройдет уже этим летом. Мы ждем более 2 миллионов гостей и надеемся, что среди них будете и вы. Особое внимание мы уделили мероприятиям для IT-сообщества, и в июне 2021 года в городе пройдет сразу три ключевых события в этой сфере - хакатон "Медицина, здравоохранение, наука" Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", первый хакатон и лекции федерального проекта "Искусственный интеллект" и главный российский форум по цифровой экономике "ЦИПР VI"", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Отметим, что на прошлой неделе в своем Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин бросил вызов студентам и разработчикам, призвав IT-сообщество принять активное участие в событийной жизни региона.

"Нижегородская область - один из регионов-лидеров в сфере развития IT-технологий. У нас уже работают как представители мировых IT-гигантов, так и местные компании. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать этот потенциал в развитии других сфер. Цифровые решения имеют колоссальное значение в медицине и науке. Мы все убедились в этом в период пандемии. В наших планах также - создание IT-факультета и IT-кампуса в Нижнем Новгороде в рамках реализации проекта высокотехнологичного квартала. Нам важно, чтобы IT-сообщество было в курсе этих планов", - прокомментировал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Хакатон "Цифровой прорыв - Health&Science" пройдет с 18 по 20 июня на футбольном стадионе "Нижний Новгород", который станет главным IT-хабом мероприятия. В программе хакатона уже заявлены кейсы от Ростелекома, SBER AI, Университета Лобачевского и EPAM и других, в решении которых участники в настоящей спортивной атмосфере международной спортивной арены смогут показать свои навыки крупнейшим игрокам рынка по mobile, анализу данных, Big Data, искусственному интеллекту. Общий призовой фонд хакатона составит до 4,5 млн рублей. После победы команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных учреждений, бизнеса и стартапов, а лучшие проекты в дальнейшем будут внедрены и реализованы.

Первый в России хакатон по искусственному интеллекту также пройдет с 18 по 20 июня на стадионе "Нижний Новгород". Для регистрации приглашаются студенты вузов и IT-специалисты старше 18 лет в составе команд от 3 до 5 человек. Участники хакатона получат уникальный шанс встать у истоков формирования профессионального ИИ-сообщества страны, внести свой вклад в развитие цифровой экономики, улучшить личные и профессиональные качества и продемонстрировать их российским IT-гигантам.

Уже заявлен кейс, с которым предстоит работать участникам, – на основании представленных датасетов и открытых данных с применением технологий искусственного интеллекта нужно создать модель оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям НТИ (Национальной технологической инициативы). Призовой фонд хакатона по ИИ составит до 400 тыс. рублей.

Церемония награждения победителей хакатонов пройдет 23 июня 2021 года в рамках крупнейшего российского форума по цифровой экономике "Цифровая индустрия промышленной России VI" (ЦИПР VI) в присутствии высоких гостей. Лекционный блок хакатона по ИИ также пройдет на площадках форума 24 и 25 июня 2021 года.

Участники конференции "ЦИПР" подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки. Планируется обсуждение трансформации отраслей экономики, цифровизации гуманитарной среды, digital art, развития новых медиа, вопросов интеллектуальной собственности в цифровом мире.