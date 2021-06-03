Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер НН"

Прекращены поиски 14-летней Софии Морозовой, пропавшей в Нижнем Новгороде 7 июня 2021 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер НН".

Напомним, около полудня 7 июня девочка ушла из дома и больше на связь не выходила. 8 июня днём волонтеры разместили ориентировку и попросили помощи в распространении информации.

Уже вечером в сообществе "ПСО Волонтер НН" во "Вконтакте" появилась информация, что София найдена живой. Подробности не уточняются.