Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: "Яндекс Карты"

Опрокинувшаяся фура перегородила платную трассу М-12 "Восток" в сторону Нижнего Новгорода.

Движение парализовано на всех полосах на 678 км в Чувашской Республики. По данным "Автодора", съехать с трассы можно только на развязке на 684 км.