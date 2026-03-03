Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода

Фото:
Опрокинувшаяся фура перегородила платную трассу М-12 "Восток" в сторону Нижнего Новгорода.
Движение парализовано на всех полосах на 678 км в Чувашской Республики. По данным "Автодора", съехать с трассы можно только на развязке на 684 км.
