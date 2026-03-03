Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 марта 2026 17:05
Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода
03 марта 2026 16:31
Эксклюзив
Крыша здания на территории "Красного Сормова" обрушилась под тяжестью снега
03 марта 2026 16:16
Инженера осудят за травмирование подростка в шахте лифта в Ворсме
03 марта 2026 15:40
Гострудинспекция заинтересовалась падением снега на сотрудника УК в Сарове
03 марта 2026 14:10
Два человека заживо сгорели в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 13:26
Кодовое слово "Пашка": мошенники развели нижегородку на 3 млн рублей
03 марта 2026 11:38
11 человек пострадали из-за схода наледи с нижегородских крыш в феврале
03 марта 2026 11:21
Инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе
03 марта 2026 11:15
Двух подростков арестовали по делу о сим-боксах в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 10:52
Женщину обокрали при организации похорон сына в Уренском округе
Происшествия

Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода

03 марта 2026 17:05 Происшествия
Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода

Фото: "Яндекс Карты"

Опрокинувшаяся фура перегородила платную трассу М-12 "Восток" в сторону Нижнего Новгорода. 

Движение парализовано на всех полосах на 678 км в Чувашской Республики. По данным "Автодора", съехать с трассы можно только на развязке на 684 км.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП М-12 ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных