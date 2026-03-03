Дзержинцы угрожали полицейским боеприпасом: у них нашли наркотики Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Дзержинцы угрожали полицейским боеприпасом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно официальной информации, утром 2 марта на улице Советской инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов. За рулем находилась 38-летняя женщина. На заднем сиденье ехали 37-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Когда пассажиры вышли из машины, они отказались показать документы, удостоверяющие личность. Вместо этого продемонстрировали предмет, внешне похожий на боеприпас, и стали выкрикивать угрозы о его применении против сотрудников полиции и окружающих.

Полицейские несколько раз потребовали передать опасный предмет, однако реакции не последовало. Тогда мужчина и женщина попытались убежать. Во время преследования один из инспекторов предупредил, что может применить табельное оружие, и сделал два предупредительных выстрела в воздух. После этого беглецов задержали.

Предмет, похожий на боеприпас, изъяли. При личном досмотре у двоих участников инцидента также нашли полимерный пакет с синтетическим и растительным наркотиком. Все изъятое направили на экспертизу.

По данным следствия, при задержании подозреваемые активно сопротивлялись: пытались наносить удары по телу и лицу полицейских, хватались за форму и продолжали угрожать физической расправой.

Как сообщили в региональном СК, в отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ "угроза применения насилия в отношении представителя власти" и по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ "незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По решению суда фигурантов заключили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, откуда у задержанных появились запрещенные предметы и вещества.

