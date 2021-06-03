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Общество

Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление составила 165 млн рублей

09 июня 2021 08:48  [67] Общество

Фото: пресс-служба компании

Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление составила 165 млн рублей. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, компания продолжает работу с должниками за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове и начал процедуру принудительного взыскания по трем тысячам клиентов-неплательщиков. Общая сумма их долга составила 165 млн рублей. Соответствующие уведомления об удержании с них денежных средств направлены в Пенсионный фонд, банки, а также работодателям.

Если неплательщики не погасят задолженность в указанный в письмах срок, то документы направят в службу судебных приставов (ССП). В этом случае с них будет еще удержан исполнительский сбор ССП в размере 7%. В итоге сумма, которую вынужден будет заплатить должник, может увеличиться в 1,5 раза.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель может наложить арест на все банковские счета, заработную плату, имущество должника и сделки с ним (в т.ч. автомобили и иные транспортные средства), а также ограничить его выезд за пределы РФ.

"В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" мы регулярно напоминаем гражданам о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды. К сожалению, серьезность ситуации осознают не все. Понимание приходит, когда арестовывают банковские счета и автомобили. В последнее время мы усилили работу в этом направлении. Поэтому напоминаем должникам о необходимости в кратчайшие сроки вернуть долги", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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