"Т Плюс" реконструирует тепловую магистраль по улице Петрищева в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" реконструирует тепловую магистраль по улице Петрищева в Дзержинске. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, тепловые сети приступили к реконструкции магистральной теплотрассы в районе улиц Петрищева и Самохвалова.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 22,3 млн рублей (с НДС). Он предусматривает замену трубопровода диаметром Ду=500 мм на участке протяженностью 315 метров от тепловой камеры № 132Ж до тепловой камеры № 132Г.

Горячее водоснабжение потребителей в ходе реализации проекта осуществляется по временной схеме. Для перекладки используются современные предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Завершить работы планируется в конце июля.

"В прошлом году компания реконструировала участок тепловой магистрали по улице Петрищева протяженностью 362 м, в этом году работы ведутся на ее продолжении. Замена выработавшего нормативный срок трубопровода позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.