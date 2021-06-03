Названы сроки строительства новых линий метро
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
09 июня 2021 10:09  [72] Глеб Никитин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве
09 июня 2021 09:08  [83] Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за минувший год состоятся 22 июня
08 июня 2021 14:11  [249] "Рубль укрепляется вместе с другими сырьевыми валютами", - Максим Петроневич
08 июня 2021 14:00  [285] Около 250 млн рублей получит Сергачский сахарный завод на развитие высокотехнологичного производства
07 июня 2021 19:06  [429] Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта на 38,5 млрд рублей
07 июня 2021 14:15  [348] Нижегородский НОЦ начал разработку проектов в области животноводства и растениеводства
07 июня 2021 13:50  [473] Более 70 млн рублей выделено на благоустройство территории Нижегородского кремля
07 июня 2021 12:13  [296] День предпринимателя при поддержке ПСБ отметили в Нижегородской области
07 июня 2021 10:50  [518] Еще 60 млн рублей направят на благоустройство площади перед станцией нижегородской канатной дороги
07 июня 2021 09:14  [523] Госдолг Нижегородской области составляет 68,3 млрд рублей
Экономика

Глеб Никитин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве

09 июня 2021 10:09  [72] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, регион и банк будут взаимодействовать в рамках реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики.

"Кредитные организации активно участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области, в программах поддержки реального сектора экономики и малого бизнеса. Планируем, что сотрудничество с Альфа-Банком будет многогранным и затронет разные сферы жизни. Прежде всего, в соглашении идет речь о развитии объектов социальной сферы и о сотрудничестве в плане социально-культурных проектов. Наш город сейчас преображается и проводит череду масштабных культурных мероприятий. Знаю, что Альфа-Банк много лет поддерживает различные культурные проекты, поэтому здесь мы прекрасно находим взаимопонимание", - сказал Глеб Никитин.

Стороны договорились о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона. В частности, планируется взаимодействие по реализации инвестиционных, экологических и культурных проектов, оказание содействия в развитии агропромышленного комплекса Нижегородской области благодаря льготному кредитованию и поддержке малого предпринимательства.

"Я не сомневаюсь, что наше взаимодействие будет стимулировать инвестиционные процессы в значимых отраслях экономики. Участие кредитных организаций в программах поддержки реального сектора экономики позволит нашим предприятиям успешно осуществлять инвестиционные вложения в производственные и технологические процессы, создавать новые рабочие места, насыщать внутренний рынок качественными товарами", - добавил Глеб Никитин.

Как отметил Олег Сысуев, одним из приоритетных направлений станет совместное развитие малого и среднего предпринимательства.

"Потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования и предоставления банковских гарантий, а также в содействии повышению уровня финансовой грамотности нижегородцев. Отдельное внимание в соглашении мы уделили поддержке социальной сферы, в том числе проведению на территории Нижегородской области масштабных культурных мероприятий", - сказал Олег Сысуев.

СПРАВКА:

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц. Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28 700 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк" составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд, чистая прибыль – $1347 млн.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph