Глеб Никитин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, регион и банк будут взаимодействовать в рамках реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики.

"Кредитные организации активно участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области, в программах поддержки реального сектора экономики и малого бизнеса. Планируем, что сотрудничество с Альфа-Банком будет многогранным и затронет разные сферы жизни. Прежде всего, в соглашении идет речь о развитии объектов социальной сферы и о сотрудничестве в плане социально-культурных проектов. Наш город сейчас преображается и проводит череду масштабных культурных мероприятий. Знаю, что Альфа-Банк много лет поддерживает различные культурные проекты, поэтому здесь мы прекрасно находим взаимопонимание", - сказал Глеб Никитин.

Стороны договорились о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона. В частности, планируется взаимодействие по реализации инвестиционных, экологических и культурных проектов, оказание содействия в развитии агропромышленного комплекса Нижегородской области благодаря льготному кредитованию и поддержке малого предпринимательства.

"Я не сомневаюсь, что наше взаимодействие будет стимулировать инвестиционные процессы в значимых отраслях экономики. Участие кредитных организаций в программах поддержки реального сектора экономики позволит нашим предприятиям успешно осуществлять инвестиционные вложения в производственные и технологические процессы, создавать новые рабочие места, насыщать внутренний рынок качественными товарами", - добавил Глеб Никитин.

Как отметил Олег Сысуев, одним из приоритетных направлений станет совместное развитие малого и среднего предпринимательства.

"Потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования и предоставления банковских гарантий, а также в содействии повышению уровня финансовой грамотности нижегородцев. Отдельное внимание в соглашении мы уделили поддержке социальной сферы, в том числе проведению на территории Нижегородской области масштабных культурных мероприятий", - сказал Олег Сысуев.

СПРАВКА:

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц. Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28 700 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк" составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд, чистая прибыль – $1347 млн.