Около 500 заявок о повреждении канализационных люков поступило в Нижегородский водоканал Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 500 заявок об отсутствии или повреждении крышек канализационных и водопроводных колодцев поступило в АО "Нижегородский водоканал" за пять месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, при этом 75 люков были украдены. По каждому факту хищения Нижегородский водоканал подает заявление в правоохранительные органы.

Несмотря на то, что прием крышек запрещен, их продолжают снимать с колодцев, пользуясь лазейкой в законе, - разбивают и сдают как лом. В связи с этим в тех местах, где позволяет технический регламент, Нижегородский водоканал устанавливает полиэтиленовые и железобетонные крышки, которые не представляют интереса для правонарушителей.

При этом количество пропаж люков с каждым годом снижается. Если в 2019 году пропало 363 люка, то в 2020 году показатель уменьшился на 20%. В 2021 году тенденция сохранилась. Пик обращений на открытые колодцы приходится на весенне-летний период.

"Открытые люки могут представлять серьезную опасность. Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру Центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99", - сказал начальник Центральной диспетчерской службы Александр Ширяев.

Отправить заявку можно на официальном сайте компании или через личный кабинет абонента в разделе "Сообщить о проблеме".

Заявки по открытым люкам рассматриваются в приоритетном порядке. На каждую заявку оперативно выезжает аварийная бригада. В случае если колодец принадлежит Нижегородскому водоканалу, он будет закрыт в течение суток новой крышкой. Колодец, принадлежащий сторонней компании, закрывают подручными материалами, после чего информация передается владельцу сетей.