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Общество

"ТНС энерго НН" информирует о графике работы на предстоящие праздники

10 июня 2021 10:49  [43] Общество

Фото: пресс-служба компании

ПАО "ТНС энерго НН" информирует о графике работы на предстоящие праздники.

Согласно информации, 11 июня, в пятницу, клиентские офисы работают по сокращенному графику: центры обслуживания "Нагорный" (ул. Бекетова, 3Б) и "Заречный" (ул. Щербакова, д. 6) – с 8:00 до 16:45.

Остальные центры обслуживания клиентов Нижегородской области – с 8:00 до 14:45.

С 12 по 14 июня включительно – неприемные дни в офисах для очного обслуживания клиентов. C 15 июня клиентские офисы работают в штатном режиме. Обращаем внимание, что в период выходных и праздничных дней контактный центр работает в автоматическом режиме, без соединения с оператором. С 15 июня звонки по телефону 8(831)233-09-70 будут приниматься операторами единого контактного центра в обычном режиме с 09:00 до 19:00.

Направить в компанию обращение и копии документов можно дистанционно — на сайте в разделе "Написать обращение" или в мобильном приложении "ТНС энерго".

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Теги:
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