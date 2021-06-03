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Бизнес

МегаФон и Gamelof запускают совместный сервис подписки на мобильные игры

10 июня 2021 11:13  [103] Бизнес

МегаФон и Gameloft, один из самых популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры.

Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок.

Gameloft – третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, – например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулён.

Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно – это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счета мобильного телефона.

"Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растет. В апреле и мае количество пользователей сервиса "МегаФон Игры" было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования", – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

"Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления МегаФона. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр", – прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.

Около 90% пользователей игрового сервиса МегаФона выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтению жанру "Головоломки" – на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры "Аркады" и "Экшн", на которые приходится 20% и 15% соответственно.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются в России 70,4 млн клиентов.

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