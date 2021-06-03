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Общество

ГЖД провела в Нижнем Новгороде акцию для привлечения внимания водителей к железнодорожным переездам

11 июня 2021 09:45  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ГЖД провела в Нижнем Новгороде акцию для привлечения внимания водителей к железнодорожным переездам, которая прошла совместно с представителями правоохранительных органов на железнодорожной станции Петряевка.

Акция была направлена на привлечение внимания водителей к правилам безопасного движения на переездах и пересечении железнодорожных путей.

В акции приняли участие начальник Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" Александр Власов, старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, руководитель отдела криминалистики Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Кузьмин, помощник Нижегородского транспортного прокурора Александр Подовинников, а также сотрудники подразделений УГИБДД по Нижегородской области.

Как отметил Александр Власов, в январе-мае 2021 года на переездах ГЖД было зафиксировано 363 нарушения ПДД, добавив при этом, что это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, с начала года было зафиксировано 10 случаев столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадал один человек. Если с сравнивать с показателями прошлого года, то цифра увеличилась, в 2020 году произошло три ДТП, в которых погиб один человек. Стоит отметить, что во всех случаях виновниками были водители автомобилей. За весь 2020 год на переездах Горьковской магистрали произошло 13 случаев ДТП. Общий размер взысканного ущерба с виновников ДТП составил более 300 тысяч рублей.

В 2020 году на ГЖД шесть переездов были оснащены комплексами фото-видеофиксации нарушений ПДД, для выявления нарушителей. Кроме того, компания ежегодно организует и проводит капремонт инфраструктуры ГЖД. В минувшем году 3 переезда отремонтировано капитально, 18 переездов прошли техническое перевооружение, на 82 проведен ямочный ремонт, в 2021 году еще 134 переезда отремонтируем

По словам Александра Власова, в текущем году зафиксировано увеличение количества ДТП, которые произошли на нерегулируемых ж/д переездах. Это, по его мнению, связано с возобновлением массового движения автомобильного транспорта после пандемийного 2020 года.

В качестве примера, он привел резонансное ДТП в Нижегородской области, которое произошло на переезде на станции Шеманиха в 2020 году. Тогда водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил ПДД и выехал на пути прямо перед близко идущим поездом. В результате пять вагонов сошли с рельсов, общий ущерб ГЖД составил 5,5 млн рублей, которые в судебном порядке будут взысканы с нарушителя.

Главная задача акции - снижение числа ДТП с участием автомобилей и железнодорожного транспорта. "Основная причина трагедий на железнодорожных путях – это желание водителя сократить путь, пренебречь правилами ПДД. Поезд всегда движется с большой скоростью и мгновенно остановиться он не может. Во время акции мы раздаем водителям стикеры и наклейки, которые напоминают о правилах движения при пересечении железнодорожных переездов и о правилах нахождения на объектах железной дороги", - отметил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

В ОАО "РЖД" прорабатывают и иные меры для повышения безопасности на железнодорожных объектах. Так, с 1 мая этого года принято решение об увеличении штрафа за проезд по переезду при запрещающем сигнале и закрытом шлагбауме в пять раз – до 5 тыс. руб. Причём заплатить этот штраф придётся в полном объёме, никаких скидок здесь не предусмотрено. Такой же штраф будет и за самовольное открытие шлагбаума. В компании полагают, что водитель должен нести и уголовную ответственность за столкновение с железнодорожным составом, поскольку ставит под угрозу жизнь других людей. Такое предложение сейчас прорабатывается на законодательном уровне.

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Теги:
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