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Бизнес

Карта Opencard банка "Открытие" названа одной из лучших на рынке дебетовых карт с кешбэком

11 июня 2021 12:01  [76] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карта Opencard банка "Открытие" названа одной из лучших на рынке дебетовых карт с кешбэком. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк вошел в число лидеров рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком в мае 2021 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали дебетовые карты 50 крупнейших банков России по активам и рассчитали 25 наиболее выгодных держателям вариантов. При составлении рейтинга карт принимался в расчет не только размер кешбэка, но и такие факторы как: стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты; количество бонусных категорий; величина кешбэка у партнеров; ставка процентов, начисляемых на остаток по счету; условия перевода средств в другие банки и снятий наличных; набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление; надежность и значимость банка на рынке.

По всем этим параметрам дебетовая карта "Opencard" признана одной из лучших на рынке.

По дебетовой Opencard держатель получает кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету "Моя копилка", переводы на карты других банков без комиссии, скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусными рублями на travel.open.ru. Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.

"Выберу.ру" (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

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Теги:
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