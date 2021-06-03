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Бизнес

ВТБ Лизинг в мае нарастил продажи в автолизинге в полтора раза год к году

11 июня 2021 13:57  [92] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ Лизинг в мае нарастил продажи в автолизинге в полтора раза год к году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в мае 2021 года ВТБ Лизинг выдал клиентам более 2,5 тысяч машин в 60 регионах страны. Это на 54% больше, чем в мае 2020 года, когда началась постепенная отмена ограничений на работу автосалонов.

Суммарно за первые пять месяцев 2021 года компания передала розничным клиентам свыше 12,6 тысяч машин, что так же в полтора раза превышает аналогичные цифры предыдущего года. За этот период совокупные автомобильные продажи в России выросли не так сильно - на 39%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

В мае больше всего машин получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 18% от общего числа. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Ростове-на-Дону (3%) и Краснодаре (2%). Более половины нового автопарка составил легковой транспорт (55%), каждый пятый переданный автомобиль (21%) был грузовым, 12% пришлось на легкий коммерческий транспорт, 13% на спецтехнику и автобусы.

Из всех сделок компании по финансовому лизингу с автотранспортом в прошедшем месяце 16% были подписаны с применением программ льготного лизинга Минпромторга.

В прошедшем месяце самой популярной маркой у клиентов ВТБ Лизинг в легковом сегменте стал Volkswagen (20% от общего числа переданных ТС в категории), чаще всего эти машины брали для использования в такси. 17% продаж пришлось на автомобили Lada и 11% - на KIA. В группе легкого коммерческого транспорта ГАЗ занял почти половину нового портфеля (46%), каждый пятый переданный автомобиль был марки Ford (19%), по 10% пришлось на отечественные бренды УАЗ и Lada. В грузовиках наибольшим спросом пользовался КАМАЗ (28%), больше половины продаж автобусов пришлось на ПАЗ (53%), а в категории спецтехники Беларус уступил первенство JCB, хоть и с небольшим отставанием - 12% против 11%.

Средний чек за первые пять месяцев 2021 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из-за продолжающегося роста доли грузовых машин и спецтехники в новом портфеле компании. По сравнению с маем прошлого года в мае 2021-го объемы передач в этих сегментах выросли в 2 и 3 раза соответственно.

"Мы видим, что автолизинг по-прежнему является драйвером нашего рынка, этот сегмент бизнеса показывает хорошую положительную динамику в объемном выражении. Конечно, развитие сдерживает образовавшийся на рынке дефицит машин как в массовом, так и премиальном сегментах, тем не менее отложенный спрос постепенно реализуется. При этом уже 23% реструктуризированных сделок в нашем портфеле автолизинга успешно завершены, и имущество передано в собственность клиентам. В целом мы наблюдаем снижение уровня текущей просрочки в этом сегменте, что говорит о завершении цикла роста дефолтов", - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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Теги:
Банки ВТБ
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