Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 декабря 2025 16:00Нижегородской области выделят еще 2 млрд рублей на дорожный ремонт
22 декабря 2025 15:44Три участка под долгостроем на Гончарова снова продают в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 14:57Нижегородское УФАС оштрафовало Сбер на 800 000 рублей за рекламу
22 декабря 2025 14:34Руководители более 120 компаний приняли участие во встрече, посвященной инвестиционным итогам года
22 декабря 2025 14:00Еще 10 участков изымают для строительства обхода Балахны
22 декабря 2025 13:27ОМК и МИСИС совместно разработают новые металлургические технологии
22 декабря 2025 12:00Инвестор получил разрешение для постройки гостиницы на улице Ильинской
22 декабря 2025 10:06Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя
22 декабря 2025 08:31Акцизы на табак вырастут в России с 2026 года
21 декабря 2025 17:43Стало известно, насколько выросла зарплата у нижегородцев за год
Экономика

Нижегородское УФАС оштрафовало Сбер на 800 000 рублей за рекламу

22 декабря 2025 14:57 Экономика
Нижегородское УФАС оштрафовало Сбер на 800 000 рублей за рекламу

ПАО "Сбербанк" оштрафовано Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области за несоблюдение требований законодательства о рекламе. Общая сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в УФАС, банк размещал видеорекламу с заманчивыми для потребителей условиями. Однако важные детали предложения демонстрировались в виде сносок, набранных мелким шрифтом, и оставались на экране слишком короткое время.

Регулятор решил, что подобный формат подачи информации нарушает принципы добросовестной рекламы и вводит потребителей в заблуждение.

По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба признала действия банка нарушением закона и приняла решение о наложении административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "ЧВК Беркут" по решению Нижегородского УФАС внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ФАС Штраф
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2025 15:15Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС
17 сентября 2025 16:25Нижегородское УФАС заявило о стабильной ситуации с бензином на заправках
11 апреля 2025 14:40Нижегородское УФАС выявило нарушения в рекламе Альфа-Банка на ТВ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных