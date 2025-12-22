Нижегородское УФАС оштрафовало Сбер на 800 000 рублей за рекламу Экономика

ПАО "Сбербанк" оштрафовано Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области за несоблюдение требований законодательства о рекламе. Общая сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в УФАС, банк размещал видеорекламу с заманчивыми для потребителей условиями. Однако важные детали предложения демонстрировались в виде сносок, набранных мелким шрифтом, и оставались на экране слишком короткое время.

Регулятор решил, что подобный формат подачи информации нарушает принципы добросовестной рекламы и вводит потребителей в заблуждение.

По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба признала действия банка нарушением закона и приняла решение о наложении административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.

