Движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа Общество

Фото: пресс-служба администрации

Движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 08:00 15 июня по 20:00 1 августа на улице будет прекращено движение в связи со строительством подъездных путей.

Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что более чем на месяц закроют участок дороги для движения транспорта на ул. Стрелка.