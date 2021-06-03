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Движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, с 08:00 15 июня по 20:00 1 августа на улице будет прекращено движение в связи со строительством подъездных путей.
Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что более чем на месяц закроют участок дороги для движения транспорта на ул. Стрелка.
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