Названы сроки строительства новых линий метро
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2021 16:18  [5] Презентация двухтомника "Восемь столетий нижегородской истории" состоялась в НГТУ
11 июня 2021 16:04  [38] "Нижегородский опыт по сохранению народных промыслов смогут использовать другие регионы", - Галина Карелова
11 июня 2021 15:51  [69] "Главная задача Спартакиады - популяризация здорового образа жизни", - Евгений Люлин
11 июня 2021 15:46  [69] Нижегородская область полностью перешла на электронное оформление медицинских лицензий
11 июня 2021 15:39  [69] Движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа
11 июня 2021 14:24  [113] Гнездо и утиную кладку обнаружили в нижегородском парке "Швейцария"
11 июня 2021 14:10  [143] Абрикосы с восточной плодожоркой приехали из Узбекистана в Нижегородскую область
11 июня 2021 14:01  [136] "Шахматный дом" в Нижнем Новгороде планируется восстановить к августу
11 июня 2021 13:15  [333] Дожди ожидаются в Нижегородской области в праздничные выходные
11 июня 2021 12:31  [244] Еще 177 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки
Общество

Движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа

11 июня 2021 15:39  [69] Общество

Фото: пресс-служба администрации

Движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 08:00 15 июня по 20:00 1 августа на улице будет прекращено движение в связи со строительством подъездных путей.

Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что более чем на месяц закроют участок дороги для движения транспорта на ул. Стрелка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph