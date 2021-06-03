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Общество

"Нижегородский опыт по сохранению народных промыслов смогут использовать другие регионы", - Галина Карелова

11 июня 2021 16:04  [52] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

"Нижегородский опыт по сохранению народных промыслов смогут использовать другие регионы", - заявила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в ходе визита в регион.

Согласно информации, 9-10 июня сенаторы Российской Федерации посетили с рабочим визитом Нижегородскую область.

В его рамках в Семенове – месте традиционного бытования хохломской росписи, семеновской росписи и семеновской матрешки – состоялся выездной круглый стол комитета Совета Федерации по социальной политике совместно с временной комиссией Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России.

В мероприятии приняли участие: председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, глава администрации городского округа Семеновский Николай Носков, а также другие представители федеральной и региональной власти и руководители нижегородских предприятий народных художественных промыслов.

Участники обсудили практику создания музейно-туристских комплексов в местах бытования промыслов, меры господдержки для молодых специалистов и наставников сферы НХП, перспективы развития отрасли в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также изменения в федеральный закон №7-ФЗ "О народных художественных промыслах".

"Нам важно собрать разные подходы и технологии по сохранению, поддержке и развитию мест традиционного бытования промыслов в целый набор практик, которые можно будет применять в различных регионах. Нижегородская область, безусловно, для нас - пионер в этой работе. Мы увидели вживую пример эффективного межведомственного взаимодействия, поняли, что к проблемам предпринимателей в сфере НХП оперативно подключаются региональные и муниципальные власти. Нижегородский опыт по сохранению народных промыслов может быть тиражирован в других субъектах Российской Федерации", – отметила Галина Карелова.

По словам директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, в регионе уделяется большое внимание поддержке народных художественных промыслов.

"Семеновская матрешка, хохломская и городецкая роспись – это бренды, известные не только в России, но и за рубежом. Мы с большой гордостью и уважением относимся к этому наследию и проводим масштабную работу по развитию народных художественных промыслов в регионе. В Нижегородской области с 2017 года реализуется пилотный проект Минпромторга РФ – ТЕТРА (территории сохранения и развития традиций и укладов бытования). Кроме того, в 2020 году мы оказали беспрецедентную региональную финансовую помощь нижегородским предприятиям НХП, а в юбилейный год в рамках специальной лицензионной программы предоставили им возможность поучаствовать в разработке, производстве и розничной продаже официальной фирменной продукции с брендом "Нижний 800". Мы готовы делиться своим опытом с коллегами из других регионов", – подчеркнул Сергей Яковлев.

В рамках рабочего визита сенаторы РФ посетили фабрику стеклянных елочных игрушек "Ариель" в Нижнем Новгороде, а также музейно-туристский центр "Золотая хохлома" в Семенове, фабрику АО "Хохломская роспись" и ресурсный центр на базе ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум", где познакомились с молодыми специалистами.

Напомним, в Нижегородской области существует 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. В регионе осуществляют деятельность 28 организаций НХП. Кроме того, по местам традиционного бытования промыслов разработано более 20 региональных маршрутов, проводятся экскурсии на производства, мастер-классы, ярмарки мастеров.

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Теги:
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