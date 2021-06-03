Глеб Никитин и Андрей Макаров провели совещание с экономическим блоком правительства региона Экономика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

11 июня 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров провели совещание с экономическим блоком правительства региона.

В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместители губернатора региона Андрей Гнеушев и Егор Поляков. Совещание прошло в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

Главными на совещании стали вопросы применения нового механизма осуществления бюджетных инвестиций и поддержки региональных бюджетов.

"Механизм использования инфраструктурных бюджетных кредитов предложил президент России Владимир Путин. В послании Федеральному Собранию Нижний Новгород был выделен как один из пилотных городов. Мы подготовили ряд проектов, которые будем реализовывать с привлечением таких кредитов, и сформировали заявку по развитию Нижегородской агломерации. Причем реализация заявленных проектов не только имеет высокую социальную значимость, но и позволит дать новый импульс развитию нашей экономики. В этой работе для нас очень важно взаимодействие с профильным комитетом Государственной Думы", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что это одним из ключевых направлений стал проект комплексной трансформации системы общественного транспорта для комфортного и быстрого перемещения пассажиров, включающий в себя, в частности, модернизацию и развитие инфраструктуры городского электротранспорта, строительство новых станций метро. Также за счет данного механизма планируется развитие южных территорий Нижнего Новгорода для увеличения объемов жилищного строительства. Оно прежде всего включает в себя создание транспортной инфраструктуры, в частности, дублера проспекта Гагарина и нового моста через Оку.

"Увидел, как меняется город, и это не может не радовать. К реализации инфраструктурных проектов Нижегородская область подготовилась лучше, чем многие другие регионы. Кому-то только предстоит эта работа. Здесь эти проекты готовы, просчитаны и могут быть реализованы в любой момент. Это дает региону серьезные преимущества. Опыт Нижегородской области также очень важен для настройки межбюджетных отношений по всей стране", - сказал Андрей Макаров.

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, на качество жизни людей значительно влияют доступность жилья, услуг образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

"Уровень обеспеченности территорий Нижегородской области объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – один из ключевых вопросов. Поэтому наша основная задача – выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры благодаря вложению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Важно, что даже в коронавирусный год в условиях введенных ограничений в Нижегородской области продолжалась реализация национальных проектов, велось строительство детских садов, школ, больниц", - отметил Евгений Люлин.