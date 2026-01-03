Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 января 2026 09:00Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов
02 января 2026 17:09Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января
02 января 2026 16:31Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
02 января 2026 16:03Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе
02 января 2026 15:51Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники
02 января 2026 15:09Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники
02 января 2026 14:50Более 500 новогодних подарков передали юным пациентам детской областной больницы
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
02 января 2026 12:29Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января
02 января 2026 11:31Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года
Общество

Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов

03 января 2026 09:00 Общество
Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов

Фото: Александр Воложанин

Образовательные и научные организации Нижегородской области обязаны своевременно продлевать срок временного пребывания иностранных студентов в России. Об этом напомнило региональное Управление по вопросам миграции ГУ МВД России.

По действующему порядку, именно учебное или научное учреждение, в котором обучается иностранец, несет ответственность за оформление документов. Ходатайство о продлении срока пребывания должно быть подано не позднее чем за 20 дней до окончания текущего разрешенного срока.

Подать документы можно двумя способами: лично в подразделение по вопросам миграции или через уполномоченное федеральное государственное унитарное предприятие МВД России.

Отмечается, что несоблюдение этих требований влечет серьезные последствия. В случае просрочки иностранный студент теряет право на законное пребывание в стране и может быть включен в реестр контролируемых лиц.

Миграционная служба призывает вузы и научные учреждения ответственно отнестись к установленным обязанностям и не допускать нарушений сроков подачи документов.

Ранее сообщалось, что нижегородские подразделения по вопросам миграции изменят график работы в новогодние праздники. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Миграция
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
08 декабря 2025 13:18900 иностранцев собираются переехать в Нижегородскую область
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных