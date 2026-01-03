Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов Общество

Фото: Александр Воложанин

Образовательные и научные организации Нижегородской области обязаны своевременно продлевать срок временного пребывания иностранных студентов в России. Об этом напомнило региональное Управление по вопросам миграции ГУ МВД России.

По действующему порядку, именно учебное или научное учреждение, в котором обучается иностранец, несет ответственность за оформление документов. Ходатайство о продлении срока пребывания должно быть подано не позднее чем за 20 дней до окончания текущего разрешенного срока.

Подать документы можно двумя способами: лично в подразделение по вопросам миграции или через уполномоченное федеральное государственное унитарное предприятие МВД России.

Отмечается, что несоблюдение этих требований влечет серьезные последствия. В случае просрочки иностранный студент теряет право на законное пребывание в стране и может быть включен в реестр контролируемых лиц.

Миграционная служба призывает вузы и научные учреждения ответственно отнестись к установленным обязанностям и не допускать нарушений сроков подачи документов.

Ранее сообщалось, что нижегородские подразделения по вопросам миграции изменят график работы в новогодние праздники.