Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов

Образовательные и научные организации Нижегородской области обязаны своевременно продлевать срок временного пребывания иностранных студентов в России. Об этом напомнило региональное Управление по вопросам миграции ГУ МВД России.
По действующему порядку, именно учебное или научное учреждение, в котором обучается иностранец, несет ответственность за оформление документов. Ходатайство о продлении срока пребывания должно быть подано не позднее чем за 20 дней до окончания текущего разрешенного срока.
Подать документы можно двумя способами: лично в подразделение по вопросам миграции или через уполномоченное федеральное государственное унитарное предприятие МВД России.
Отмечается, что несоблюдение этих требований влечет серьезные последствия. В случае просрочки иностранный студент теряет право на законное пребывание в стране и может быть включен в реестр контролируемых лиц.
Миграционная служба призывает вузы и научные учреждения ответственно отнестись к установленным обязанностям и не допускать нарушений сроков подачи документов.
Ранее сообщалось, что нижегородские подразделения по вопросам миграции изменят график работы в новогодние праздники.
