Евгений Люлин принял участие в открытии "Аллеи спорта" в Дзержинске Спорт

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия "Аллеи спорта" в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мероприятие прошло в рамках спортивного праздника "День футбола", посвященного Дню России.



В торжественной церемонии приняли участие глава города Дзержинска Иван Носков, заместитель председателя Думы Дзержинска Александр Парамонов, генеральный директор ООО "ОКАПОЛ" Дмитрий Огородцев, заслуженный мастер спорта по боксу, трёхкратный чемпион России, чемпион мира, директор государственного предприятия Нижегородской области "Лидеры спорта" Андрей Гоголев, генеральный спонсор мероприятия Александр Быков, президент Федерации футбола Дзержинска, депутат Гордумы Андрей Куваев, чемпион России по футболу Илья Максимов.



Евгений Люлин поздравил всех присутствующих с Днем России и с Днем футбола.



"Мы открываем аллею, где увековечены семь видов спорта. На стадион приходят тренироваться дети. Очень важно, чтобы подрастающие поколения любили спорт и знали о победах своих предшественников, гордились ими, старались быть на них похожими. Поздравляю всех с праздником футбола, с Днем России и желаю здоровья, спортивного настроения и новых больших побед во славу родной страны!" - сказал он.

Затем спикер регионального парламента вместе с остальными почетными гостями принял участие в открытии "Аллеи спорта". В торжественной обстановке он снял ткань с монумента, изображающего легкоатлета.

Отмечается, что "Аллея спорта", расположенная на стадионе "Капролактамовец", представляет собой скульптурную группу. Она посвящена семи видам спорта, которые олицетворяют фигуры спортсменов: футболиста, бойца-рукопашника, пловца, легкоатлета, пауэрлифтера, боксера и регбиста.



Автором всех семи скульптур является художник, скульптор Сергей Шпенков, который занимается изготовлением арт-объектов более 20 лет. Трехметровые фигуры выполнены из бетона.