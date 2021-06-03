Нижегородцы с табличками в руках составили изображения флага России и цифры "800" Общество

Фото: Единая Россия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы с табличками в руках составили изображения флага России и цифры "800". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

В акции "Россия – Нижний 800" в нижегородском парке Победы приняли участие более 1 200 человек.

Масштабный праздник, посвященный Дню России, организовало региональное отделение партии "Единая Россия".

Акция стартовала из районов областного центра и муниципалитетов региона автопробегом, во время которого участники на автомобилях, украшенных российскими флагами, проехали до Нижневолжской набережной.

К флешмобу в парке Победы также присоединились губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.

Под сопровождение оркестра нижегородцы исполнили гимн России, затем, подняв цветные таблички, создали изображения российского флага и цифры "800".

"Место для проведения флешмоба выбрано не случайно. На берегу Волги в парке Победы собраны экспонаты и установлены мемориалы героям, которые "рассказывают" о славном прошлом нашей великой страны, ее победах и достижениях. Здесь особая атмосфера, особое восприятие истории России и Нижнего Новгорода. И сегодня столько людей самых разных возрастов, профессий, национальностей собрались вместе, чтобы показать, что мы любим свой город, свою страну. Мы едины и Родина у нас одна – Россия", - сказал глава региона.

Триколор и цифра "800" размером 40 на 30 метров были сняты с квадрокоптера, а оригинальное поздравление будет размещено в социальных сетях.

"Этой акцией мы поздравляем всех, кто любит свою страну, гордится ее, с замечательным праздником – Днем России и юбилеем Нижнего Новгорода, который будем отмечать уже совсем скоро. Я сам испытал непередаваемые эмоции и чувство гордости, когда в одном ряду с тысячей человек в таком знаменательном месте пел гимн России и участвовал в флешмобе. Гимн и флаг – государственные символы нашей великой и единой страны", - сказал руководитель исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

"А Нижний Новгород всегда играл важнейшую роль в истории России и являлся ее надежной опорой с момента основания и на протяжении всех восьми веков. Нижегородцы в первых рядах встают на защиту интересов России и вносят огромный вклад в ее развитие и процветание. И цифрой "800" мы хотели напомнить об этом и пригласить всех на празднование юбилея нашего любимого, героического и очень красивого города", - отметил он.

Также для участников акции и гостей праздника прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски национальной гвардии Приволжского округа.