От нашлемников до маскировочных сетей: кстовские волонтёры объединились для помощи бойцам Общество

В Кстовском районе Нижнего Новгорода волонтёры первичных отделений «Единой России» объединили усилия для помощи фронту. Под руководством Оксаны Жарковой, победительницы партийного конкурса «СВОя Первичка», кстовчане поставляют на передовую несколько видов маскировочных сетей. Активистка вошла в число грантополучателей благодаря активной популяризации помощи российским бойцам через социальные сети.

Волонтерская работа началась в 2024 году с грантового конкурса от администрации Кстова. Оксана Жаркова выиграла грант и запустила проект по плетению сетей. Помещение предоставил центр «Работа России», который стал надёжным партнёром. По словам активистки, сразу стало ясно, что запрос от военных постоянный. Сейчас волонтеры тесно сотрудничают с танковой ротой, разведкой, госпиталями.

«Я активистка “Единой России”. И моя главная цель — помочь неравнодушным, инициативным гражданам в их волонтерском деле. Именно поэтому для меня очень важна была поддержка в виде конкурса “СВОя Первичка”. Когда узнала о нём, сразу решила участвовать: о добрых делах нужно говорить. Это не пиар. А те, кто считает иначе, — пусть присоединяются и «пиарятся» вместе с нами. Так добрых дел станет больше. Моя ключевая роль как руководителя — находить партнёров, координировать заказы и доставку готовых сетей прямо в зону СВО. Скоро закупим материалы на средства гранта и будем плести ещё больше», — рассказала Оксана Жаркова.

Идея расширить проект появилась, когда к Оксане обратились активисты ветеранской организации из деревни Прокошево. Они уже шили нашлемники, нижнее бельё, вязали носки и хотели освоить плетение маскировочных сетей. Так появилась вторая точка.

«В прошлом году родилась идея плести сети — подсказал сын одной из наших волонтёров, который сам находится на СВО. Он приезжал в отпуск и говорил, насколько необходимы сети. Мы обратились к Оксане Жарковой и получили помощь с ресурсами. Сейчас наша точка работает в школе-интернате. Постоянный состав — человек двенадцать. Раньше собирались три раза в неделю, а сейчас уже пятидневка: ходим как на работу каждый день. Просто если не идём, чего-то не хватает. Это желание помочь, частичка тепла и материнской заботы», — поделилась представитель ветеранской организации деревни Прокошево, волонтёр Татьяна Петухова.

Ещё одна участница движения, Галина Осокина, подчеркнула важность коллективной работы: «Мы должны помогать и поддерживать нашу армию. Фронту нужны маскировочные сети — и мы их плетём. У нас коллективный труд: одни нарезают, вторые оплетают, третьи режут ленту и скручивают. Нас много, особенно теперь, когда присоединились волонтёры из Прокошева. Они у нас спецы по сетям «галстук». Приходите к нам, присоединяйтесь! Если умеете завязывать шнурки — научитесь плести сети. Вместе мы сила. Всё для победы!».

За два года работы кстовские волонтёры сплели 1900 квадратных метров маскировочных сетей. Активисты работают с учётом сезона: недавно отправили партию сетей расцветки «грязный снег». На днях в зону СВО уедет ещё 570 квадратных метров маскировки.

Партия призывает все первичные отделения присоединиться к проекту «СВОя Первичка». Важна любая деятельность: от изготовления маскировочных сетей и пошива белья до сбора помощи. Получить финансовую поддержку может каждый. Для этого необходимо рассказать об инициативе и её реализации в мобильном приложении «ВВЕРХ.ПРО». Лучшие получат грант в размере 50 тысяч рублей на развитие своего направления. Узнать подробности и принять участие можно в приложении.

Напомним, поддержка участников СВО — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Партия оказывает содействие волонтёрским группам, помогая с помещением, материалами и доставкой гуманитарных грузов. Конкурс «СВОя Первичка» направлен на выявление и поддержку лучших практик работы первичных отделений, в том числе в сфере помощи фронту.

