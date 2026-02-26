Эксклюзив
Общество

Полиция опровергла составление протокола на депутата Сатаева

26 февраля 2026 11:50 Общество
Полиция опровергла составление протокола на депутата Сатаева

Фото: Кирилл Мартынов

В ГУ МВД России по Нижегородской области заявили, что протокол об административном правонарушении в отношении депутата городской думы Николая Сатаева за проведение Масленицы в микрорайоне Сортировочный не составлялся.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в пресс-службе ведомства, факт административного правонарушения был установлен. Протокол по ч. 1 ст. 2.17 КоАП Нижегородской области "Нарушение порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных мероприятий..." составлен на непосредственного организатора праздника 1968 года рождения.

Материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на вчерашнем заседании гордумы Сатаев рассказал, что проведение праздника обсуждали на совещании в районной администрации, где присутствовал и представитель полиции. По его словам, тогда ни у кого вопросов не возникло, однако позже сотрудник полиции написал докладную о том, что мероприятие якобы планируется без разрешения.

Ранее сообщалось, что нижегородскую компанию оштрафовали за прием на работу бывшего таможенника.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

