Полиция опровергла составление протокола на депутата Сатаева Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В ГУ МВД России по Нижегородской области заявили, что протокол об административном правонарушении в отношении депутата городской думы Николая Сатаева за проведение Масленицы в микрорайоне Сортировочный не составлялся.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в пресс-службе ведомства, факт административного правонарушения был установлен. Протокол по ч. 1 ст. 2.17 КоАП Нижегородской области "Нарушение порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных мероприятий..." составлен на непосредственного организатора праздника 1968 года рождения.

Материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на вчерашнем заседании гордумы Сатаев рассказал, что проведение праздника обсуждали на совещании в районной администрации, где присутствовал и представитель полиции. По его словам, тогда ни у кого вопросов не возникло, однако позже сотрудник полиции написал докладную о том, что мероприятие якобы планируется без разрешения.

