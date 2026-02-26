Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2026 13:02
Трехэтажный самострой снесут в Сормове по решению суда
26 февраля 2026 12:49
Эксклюзив
Нижегородский закон о противодействии борщевику принят во втором чтении
26 февраля 2026 12:14
Прямые авиарейсы в Норильск запустят из Нижнего Новгорода с 6 мая
26 февраля 2026 11:50
Эксклюзив
Полиция опровергла составление протокола на депутата Сатаева
26 февраля 2026 11:35
От нашлемников до маскировочных сетей: кстовские волонтёры объединились для помощи бойцам
26 февраля 2026 11:33
Эксклюзив
Ушакова в третий раз стала детским омбудсменом в Нижегородской области
26 февраля 2026 11:21
16 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту в 2026 году
26 февраля 2026 10:15
Эксклюзив
Инфекционист Краснов о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
26 февраля 2026 10:01
Нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта
26 февраля 2026 09:35
Нижегородцы-ветераны СВО могут получить бесплатно слуховые аппараты
Общество

Ушакова в третий раз стала детским омбудсменом в Нижегородской области

26 февраля 2026 11:33 Общество
Ушакова в третий раз стала детским омбудсменом в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 26 февраля тайным голосованием вновь поддержали кандидатуру Маргариты Ушаковой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Ранее кандидатуру Ушаковой предложил губернатор Глеб Никитин.

Все 45 присутствующих депутатов единогласно одобрили назначение, передает НИА "Нижний Новгород".

Ушакова произнесла присягу и подтвердила обязательство качественно и ответственно выполнять свои обязанности.

"Использую все имеющиеся возможности для успешной и плодотворной работы на благо детей и семей Нижегородской области. Очень признательна за ваше доверие", — подчеркнула она в своем обращении.

Маргарита Ушакова занимает должность детского омбудсмена в регионе с 2015 года.

Ранее сообщалось, что число несовершеннолетних в детских домах Нижегородской области снизилось на 47%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети детский дом Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 12:36
Нижегородцы назвали главные условия для рождения детей
28 августа 2025 17:10
Трех сирот вернули в нижегородские детдома за два года
06 июня 2025 12:20
Число детей в сиротских учреждениях Нижегородской области продолжает снижаться
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных