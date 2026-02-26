Ушакова в третий раз стала детским омбудсменом в Нижегородской области Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 26 февраля тайным голосованием вновь поддержали кандидатуру Маргариты Ушаковой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Ранее кандидатуру Ушаковой предложил губернатор Глеб Никитин.

Все 45 присутствующих депутатов единогласно одобрили назначение, передает НИА "Нижний Новгород".

Ушакова произнесла присягу и подтвердила обязательство качественно и ответственно выполнять свои обязанности.

"Использую все имеющиеся возможности для успешной и плодотворной работы на благо детей и семей Нижегородской области. Очень признательна за ваше доверие", — подчеркнула она в своем обращении.

Маргарита Ушакова занимает должность детского омбудсмена в регионе с 2015 года.

Ранее сообщалось, что число несовершеннолетних в детских домах Нижегородской области снизилось на 47%.