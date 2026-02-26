Ушакова в третий раз стала детским омбудсменом в Нижегородской области

Фото:
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 26 февраля тайным голосованием вновь поддержали кандидатуру Маргариты Ушаковой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.
Ранее кандидатуру Ушаковой предложил губернатор Глеб Никитин.
Все 45 присутствующих депутатов единогласно одобрили назначение, передает НИА "Нижний Новгород".
Ушакова произнесла присягу и подтвердила обязательство качественно и ответственно выполнять свои обязанности.
"Использую все имеющиеся возможности для успешной и плодотворной работы на благо детей и семей Нижегородской области. Очень признательна за ваше доверие", — подчеркнула она в своем обращении.
Маргарита Ушакова занимает должность детского омбудсмена в регионе с 2015 года.
Ранее сообщалось, что число несовершеннолетних в детских домах Нижегородской области снизилось на 47%.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+