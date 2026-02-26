Мобильный интернет ускорили в районе НТТОС в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Вблизи Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса заработала новая базовая станция, благодаря чему скорость мобильного интернета здесь увеличилась примерно на треть.

Улучшения также затронули прилегающую жилую застройку, включая район ЖК "3D на Народной". Пользователи отмеченной территории получили более стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.

Развитие сети особенно важно для образовательной среды. Студенты и преподаватели техникума теперь могут быстрее находить информацию, подключаться к онлайн-занятиям и вебинарам без перебоев, а также работать с цифровыми платформами даже в часы пиковой нагрузки. Более комфортный доступ к мобильному интернету получили и жители близлежащих домов.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов подчеркнул, что современная учеба и повседневная жизнь напрямую связаны с качеством интернет-соединения. По его словам, запуск базовой станции в Канавинском районе позволит студентам техникума и жителям улицы Сергея Акимова оставаться на связи, скачивать учебные материалы и участвовать в дистанционных занятиях без технических сложностей.

Он добавил, что компания развивает сеть в первую очередь в студенческих и густонаселенных локациях, а также работает над созданием специальных цифровых продуктов для молодежи, включая ИИ-ассистентов, упрощающих повседневные задачи.