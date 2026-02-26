Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2026 13:08
Мобильный интернет ускорили в районе НТТОС в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 13:02
Трехэтажный самострой снесут в Сормове по решению суда
26 февраля 2026 12:49
Эксклюзив
Нижегородский закон о противодействии борщевику принят во втором чтении
26 февраля 2026 12:14
Прямые авиарейсы в Норильск запустят из Нижнего Новгорода с 6 мая
26 февраля 2026 11:50
Эксклюзив
Полиция опровергла составление протокола на депутата Сатаева
26 февраля 2026 11:35
От нашлемников до маскировочных сетей: кстовские волонтёры объединились для помощи бойцам
26 февраля 2026 11:33
Эксклюзив
Ушакова в третий раз стала детским омбудсменом в Нижегородской области
26 февраля 2026 11:21
16 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту в 2026 году
26 февраля 2026 10:15
Эксклюзив
Инфекционист Краснов о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
26 февраля 2026 10:01
Нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта
Общество

Мобильный интернет ускорили в районе НТТОС в Нижнем Новгороде

26 февраля 2026 13:08 Общество
Мобильный интернет ускорили в районе НТТОС в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Вблизи Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса заработала новая базовая станция, благодаря чему скорость мобильного интернета здесь увеличилась примерно на треть.  

Улучшения также затронули прилегающую жилую застройку, включая район ЖК "3D на Народной". Пользователи отмеченной территории получили более стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.  

Развитие сети особенно важно для образовательной среды. Студенты и преподаватели техникума теперь могут быстрее находить информацию, подключаться к онлайн-занятиям и вебинарам без перебоев, а также работать с цифровыми платформами даже в часы пиковой нагрузки. Более комфортный доступ к мобильному интернету получили и жители близлежащих домов.  

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов подчеркнул, что современная учеба и повседневная жизнь напрямую связаны с качеством интернет-соединения. По его словам, запуск базовой станции в Канавинском районе позволит студентам техникума и жителям улицы Сергея Акимова оставаться на связи, скачивать учебные материалы и участвовать в дистанционных занятиях без технических сложностей.  

Он добавил, что компания развивает сеть в первую очередь в студенческих и густонаселенных локациях, а также работает над созданием специальных цифровых продуктов для молодежи, включая ИИ-ассистентов, упрощающих повседневные задачи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных