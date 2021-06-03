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Экономика

Нижегородские приставы взыскали с строительной организации около 30 млн рублей

13 июня 2021 09:29  [45] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские приставы взыскали с строительной организации около 30 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области, организация должна была выплатить крупный судебный штраф за неисполнение условий муниципального контракта.

Служба судебных приставов арестовала банковские счета и имущество хозяйствующего субъекта. Также руководитель организации получил предупреждение об уголовной ответственности.

В результате принятых мер долг полностью взыскан, также уплачен исполнительский сбор в размере около 2 млн рублей за нарушение сроков добровольного исполнения решения суда.

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Теги:
Долги Судебные приставы
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