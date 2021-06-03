Фото: НИА Нижний Новгород
Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.
Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", изменение погодных условий в регионе возможно в ближайшие три часа.
Прогнозируются грозы и ливни. Есть вероятность, что такая ситуация будет сохраняться вечером текущего дня, а также в первую половину ночи 14 июня.
Не исключены ЧС, связанные с обрывом проводов ЛЭП, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.
Возможны локальные подтопления, оползни, поражения молниями объектов, не оборудованных соответствующей защитой.
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