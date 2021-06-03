Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.

Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", изменение погодных условий в регионе возможно в ближайшие три часа.

Прогнозируются грозы и ливни. Есть вероятность, что такая ситуация будет сохраняться вечером текущего дня, а также в первую половину ночи 14 июня.

Не исключены ЧС, связанные с обрывом проводов ЛЭП, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.

Возможны локальные подтопления, оползни, поражения молниями объектов, не оборудованных соответствующей защитой.