Нижний Новгород. 13 июня. НТА-Приволжье — Lexus упал с моста на железнодорожные пути в Выксе.
ЧП произошло 13 июня около 06:00.
Согласно информации, размещенной в паблике "Автомобильный Нижний Новгород", кроссовер рухнул с моста, находящегося перед въездом в Мотмос, и приземлился на железнодорожные пути.
Как уверяют очевидцы происшествия, в автомобиле находились мужчина и девушка.
Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
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