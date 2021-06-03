Lexus упал с моста на железнодорожные пути в Выксе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижний Новгород. 13 июня. НТА-Приволжье — Lexus упал с моста на железнодорожные пути в Выксе.

ЧП произошло 13 июня около 06:00.

Согласно информации, размещенной в паблике "Автомобильный Нижний Новгород", кроссовер рухнул с моста, находящегося перед въездом в Мотмос, и приземлился на железнодорожные пути.

Как уверяют очевидцы происшествия, в автомобиле находились мужчина и девушка.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.