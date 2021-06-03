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Происшествия

Lexus упал с моста на железнодорожные пути в Выксе

13 июня 2021 15:23  [68] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижний Новгород. 13 июня. НТА-Приволжье — Lexus упал с моста на железнодорожные пути в Выксе.

ЧП произошло 13 июня около 06:00.

Согласно информации, размещенной в паблике "Автомобильный Нижний Новгород", кроссовер рухнул с моста, находящегося перед въездом в Мотмос, и приземлился на железнодорожные пути.

Как уверяют очевидцы происшествия, в автомобиле находились мужчина и девушка.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

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Теги:
Выкса ДТП Мост
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