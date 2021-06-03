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Бизнес

Клиенты "ТНС энерго НН" могут передать показания счетчиков электроэнергии в голосовом режиме

15 июня 2021 10:13  [38] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиенты "ТНС энерго НН" могут передать показания счетчиков электроэнергии в голосовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, для этого достаточно установить на устройство (стационарный компьютер или ноутбук с ОС Windows, смартфон, планшет, умные часы Elari, Яндекс.Станция) браузер Яндекс с голосовым помощником Алиса и сказать: "Алиса! Включи навык "ТНС энерго". После этого помощник поприветствует вас и предложит продиктовать номер лицевого счета.

Для передачи показаний приготовьте квитанцию с 12-значным номером лицевого счёта. Произнести его нужно по одной цифре. Например, пять, два, три, четыре и так далее.

Затем, если данные введены правильно, "Алиса" распознает вас как клиента компании и попросит передать показания.
Продиктуйте "Алисе" текущие показания прибора учета. Обратите внимание, что называть нули в начале и цифры после запятой не нужно.

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Теги:
ТНС Энерго
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