Около 200 новых светильников установят на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 200 новых светильников установят на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.



Согласно информации, в сквере и на самом бульваре предусмотрена полная замена системы освещения.

В настоящее время подрядчик приступил к монтажу 42 светильников в сквере, еще 132 появятся на самом бульваре.

Кроме того, на благоустраиваемой территории будет заменено дорожное покрытие: на бульваре установлено 2 500 кв. м бордюрного камня, подготовлено основание для укладки брусчатки, заасфальтировано 970 кв. м велодорожки, в сквере - установлено 1 650 м бордюрного камня, 2 250 кв. м нового покрытия.

Напомним, 30 территорий благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году.

"Больше 85 тысяч нижегородцев отдали свои голоса за любимые парки и скверы. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Так мы понимаем предпочтения горожан и можем, в первую очередь, делать то, что нужно людям", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.