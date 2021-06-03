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Спорт

Турнир по футболу среди дворовых команд состоялся в Дзержинске

15 июня 2021 18:22  [64] Спорт

Фото: пресс-служба городской думы Дзержинска

В Дзержинске 12 июня прошёл турнир по футболу среди дворовых команд, который был посвящён Дню России. Его организаторами выступили депутаты шести округов: Виктор Панов,  Алексей Бугров, Сергей Чендырин, Алексей Илюгин, Андрей Куваев и Михаил Богоявленский. Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы города химиков.

В состязаниях приняли участие ученики школ №№17, 21, 23, 37, 71 и Православной гимназии. Игры прошли на стадионе "Капролактамовец" в рамках мероприятий, приуроченных к главному государственному празднику страны.

"В турнире победила команда "дружба", - рассказал с улыбкой Сергей Чендырин, инициатор турнира. - Мы с коллегами пригласили поучаствовать в соревнованиях старшеклассников из школ у нас на округах, которые просто любят футбол. Поскольку состав команд получился очень разный, разделили их на две групппы по три команды - постарше и помладше. Все играли на победу!"

В итоге все команды заняли призовые места.

"В планах - масштабировать эту задумку на весь город. Такой формат, прежде всего, это дружеские встречи ребят, общение, определенный соревновательный момент в школьной жизни и между школами. С моей точки зрения, идею нужно распространять максимально широко", - добавил Сергей Чендырин.

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Теги:
Городская дума Спорт Футбол
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