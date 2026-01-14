Нижегородское "Торпедо" всухую обыграло "Локомотив" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" одержало уверенную победу над ярославским "Локомотивом" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча с действующим чемпионом Кубка Гагарина завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.

Это уже третья встреча команд в нынешнем сезоне, и во второй раз сильнее оказались нижегородцы.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте. 17-летний Глеб Пугачев отметился своей первой шайбой в Континентальной хоккейной лиге. В концовке первого периода "Торпедо" реализовало большинство усилиями Сергея Гончарука. После стартовой двадцатиминутки статистика бросков в створ говорила сама за себя — 17:4 в пользу нижегородцев.

Во втором периоде "Локомотив" попытался перехватить инициативу и стал действовать активнее, но воплотить моменты в голы не сумел. Зато "Торпедо" продолжило наращивать преимущество. Егор Соколов забил третью шайбу после точной передачи от Пугачева.

Заключительный игровой отрезок прошёл в обоюдоострой борьбе, однако счёт на табло остался неизменным. Голкипер "Торпедо" Денис Костин отразил 33 броска, оформив третий "сухарь" в текущем сезоне.

Благодаря этой победе нижегородцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. В их активе теперь 56 очков.

Следующую игру (6+) "Торпедо" проведёт 17 января в Москве против столичного "Спартака".

Накануне наша молодежка одержала первую победу в 2026 году.