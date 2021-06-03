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Общество

Ямочный ремонт в Нижегородском районе выполнен на 80%

16 июня 2021 09:22  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт в Нижегородском районе выполнен на 80%. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, муниципальные предприятия провели работы на дорогах общей площадью 9 тысяч кв м.

В настоящее время работы ведутся на участке от дома №39 до дома №43 по улице Большой Покровской. Ямочный ремонт завершился на улицах: Большая Печерская, Черниговская (от Канавинского моста до автобусной остановки), Белинского, Добролюбова, Почаинская, Шевченко, Ереванская (территория до метромоста), Дублер Красносельская, а также на проезде от улицы Максима Горького до улицы Белинского (около ТЦ "Шоколад"), Гребном канале, Нижневолжской набережной и Зеленском съезде (у Театральной лестницы).

Планируется, что все ремонтные работы закончат на следующей неделе.

Напомним, что в прошлом году около 180 тысяч кв.м дорожного полотна обновили в Нижнем Новгороде в ходе ямочного ремонта.

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Теги:
Ремонтные работы
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