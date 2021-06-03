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Общество

Работы на основном путепроводе уже начаты на шестом этапе М-12 "Москва – Казань" в Нижегородской области

16 июня 2021 14:18  [102] Общество

Работы на основном путепроводе уже начаты на шестом этапе М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань" в Нижегородской области, сообщается на сайте "Автобана".

Как отметила ведущий инженер по автомобильным дорогам Анастасия Кукушкина, в настоящее время производится снятие растительного слоя грунта, устройство выемки и насыпи. Также ведется устройство вдольтрассовых проездов, возведение искусственных сооружений, строительство подъездных дорог, заготовка материалов, обустройство производственных баз и вахтовых городков.

По ее словам, к 1 июня уже выполнено снятие растительного слоя грунта по основному ходу в объеме 1,2 млн. м3, разработка выемки составляет свыше 800 тыс. м3, устройство насыпи - более 600 м3. В июне продолжится срезка растительного грунта, устройство земполотна, начнется устройство водопропускных труб и работы на путепроводах – все это по основному ходу. Кроме того, планируется переустройство коммуникаций.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.
Согласно поручению Президента России, скоростная магистраль М-12 “Москва – Казань” в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
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