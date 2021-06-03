Собственные доходы Нижнего Новгорода планируется увеличить на 239,5 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Собственные доходы Нижнего Новгорода планируется увеличить на 239,5 млн рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, доходы бюджета предлагается увеличить на 1 млрд 708,5 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 1 млрд 469 млн рублей и собственных доходов в сумме 239,5 млн рублей. В частности, увеличивается прогноз по доходам от НДФЛ на 149,1 млн рублей, от упрощенной системы налогообложения – на 80 млн рублей, от единого налога на вмененный доход – на 10 млн рублей.

Расходы в текущем году предлагается увеличить на аналогичную доходам сумму. Основная часть расходов за счет межбюджетных трансфертов приходится на департамент транспорта и дорожного хозяйства – 1 млрд 186 млн рублей, в том числе 217,7 млн рублей будут направлены на строительство второго пускового комплекса на станции метро "Стрелка", 152,2 млн рублей – на ремонт дорог, 816,1 млн рублей – на содержание улично-дорожной сети. По департаменту благоустройства расходы предложено увеличить на 33,6 млн рублей, в том числе на обустройство контейнерных площадок – 17,5 млн рублей, на благоустройство по проекту "Вам решать!" – 16,1 млн рублей. 338,6 млн рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также на основании обращений депутатов предлагается перераспределить средства резервного фонда в сумме 5,5 млн рублей на поддержку социальной сферы города.

В 2021 году за счет собственных средств города предлагается выделить 15 млн рублей на содержание МАУ "Парк Швейцария". Директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин пояснил, что эти средства будут направлены на уборку, охрану, освещение и оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Общий объем затрат на содержание парка с момента открытия в августе он оценил примерно в 50 млн рублей.

"Мы трижды обсуждали тему, что депутаты хотят увидеть смету на содержание парка "Швейцарии" до конца года и понять источники ее финансирования. До сих пор мы этой информации не имеем. Мы видим разрозненные цифры на содержание, полив, штат МАУ, но не понимаем, сколько городской казне нужно денег на функционирование парка с момента открытия", – отметил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман, попросив администрацию города в течение месяца предоставить уточненные расходы.

Также депутаты выразили обеспокоенность тем, что возникла необходимость выделить дополнительно 25 млн рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

Обновленные параметры бюджета на 2021 год составят: