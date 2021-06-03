Отчетная кампания "Единой России" стартовала в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В рамках кампании нижегородские депутаты "Единой России" будут отчитываться перед жителями о проделанной работе за пять лет. В течение месяца на своих избирательных округах они проведут встречи с трудовыми коллективами, общественными организациями и жителями, на которых представят свои отчеты и обсудят вопросы и предложения.

Старт отчетной кампании в регионе дала депутат Государственной Думы Наталья Назарова на Горьковском автомобильном заводе, на котором когда-то сама проработала почти 25 лет.

"Этот период работы депутатом – для меня первый и очень ответственный опыт. И когда подводишь итоги, есть понимание, что действительно многое удалось сделать, и дальше предстоит серьезная работа. Видишь не только положительные результаты, но какие-то недоработки, на что следует обратить внимание. Важно, что удалось решить большие федеральные задачи. Например, поддержка автопрома и промышленности в целом в период пандемии и санкций стала одной из важнейших задач в работе депутатов "Единой России" в Госдуме. И если вспомнить, я начинала свою избирательную кампанию в 2016 году под лозунгом: "Живут заводы – живет страна". Для меня это особая и близкая тема. И в это сложное время нами был принят ряд законов, снижающих финансовое давление на предприятия и позволяющих сохранить рабочие места", - рассказала Наталья Назарова.

Еще одна проблема, которой депутат серьезно занималась в составе специальной рабочей группы партии – помощь обманутым дольщикам. "Единая Россия" подготовила ряд важных законов, которые помогли сделать серьезный прорыв в решении этой проблемы, начата реформа долевого строительства. Только в Нижегородской области благодаря тесной работе с региональным правительством восстановлены права почти 6 000 дольщиков.

Наталья Назарова отметила, что в депутатской работе важен каждый вопрос, каждое принятое решение. "Принятие федерального закона или помощь конкретному человеку – за каждым твоим решением, за каждым твоим словом – люди, их жизнь и будущее", - подчеркнула депутат.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" по проектной деятельности Владимир Солдатенков в своем отчете уделил особое внимание партийным проектам.

"На мой взгляд, главным итогом работы за последние пять лет явилась реализация проектов "Единой России". У нас в регионе работают 15 партийных проектов, которые охватывают все сферы жизни нижегородцев: развитие инфраструктуры, образование, культуру, спорт, экологию, ЖКХ, социальную поддержку. И результаты этой работы действительно масштабные. К примеру, в рамках проекта "Городская среда" только в Автозаводском районе благоустроено 135 дворовых территорий, создано 13 новых общественных пространств, на это привлечено более 660 миллионов рублей. Более 1,5 миллиардов рублей было выделено на капитальный ремонт дорожного покрытия по проекту "Безопасные дороги". За каждым проектом – качественное изменение жизни нижегородцев. Самое главное, я уверен, что нет неразрешимых задач. Главное – это желание работать и поддержка наших избирателей", - сказал Владимир Солдатенков.

Также на встрече автозаводцы смогли задать волнующие их вопросы и дать новые наказы депутатам.

Напомним, 9 июня Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.