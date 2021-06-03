Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
16 июня 2021 19:12  [83] ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей
16 июня 2021 18:33  [104] Нижегородскую область высоко оценили на форуме "Производительность 360"
16 июня 2021 11:34  [131] Банк "Открытие" добавил подсказки для новых пользователей интернет-банка для МСБ
16 июня 2021 10:56  [300] Новый логотип Нижегородской ярмарки презентуют 18 июня
15 июня 2021 18:50  [289] ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями
15 июня 2021 15:55  [326] ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия предлагают автомобили по подписке без аванса
15 июня 2021 15:02  [281] ВТБ повысит доходность по накопительному счету "Копилка" до 5,5%
15 июня 2021 11:35  [423] Более 1000 человек принимают участие в форуме "Производительность 360" в Нижегородской области
15 июня 2021 10:13  [278] Клиенты "ТНС энерго НН" могут передать показания счетчиков электроэнергии в голосовом режиме
11 июня 2021 18:20  [832] Нижегородские экспортеры лекарств смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков
Бизнес

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей

16 июня 2021 19:12  [83] Бизнес

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что 15 июня в Москве состоялся финал конкурса "Лучшая банковская программа для МСП – 2021", который шестой год проводит Торгово-промышленная палата РФ. ВТБ победил в двух номинациях конкурса – "Выбор профессионалов" и "Оперативность и качество".

В финал конкурса вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства. Все финалисты прошли оценку экспертным советом и контрольную закупку от предпринимателей по 19 критериям. В этом году акцент был сделан на возможности взаимодействия с банком в онлайн-режиме, бесплатных онлайн-сервисах и ведении онлайн-бухгалтерии, стоимости эквайринга и расчетно-кассового обслуживания, банковских гарантиях для обеспечения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также на развитии СБП.

"Стратегические приоритеты ВТБ – удобство клиентов во взаимодействии с банком на каждом этапе развития их бизнеса, а также цифровизация продуктов и сервисов. Высшей оценкой для нас служит доверие предпринимателей по всей России, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера. Подтверждение тому – рост клиентской базы, которая сегодня насчитывает свыше 700 тысяч активных клиентов, увеличившись с начала года на 10%. Мы рады, что в рамках конкурса Торгово-промышленной палаты РФ наши предложения признаны лучшими как независимой экспертной оценкой жюри конкурса, так и предпринимателями в ходе контрольной закупки по целому ряду актуальных для среднего и малого бизнеса критериев", − отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса продукты и сервисы на каждом этапе жизненного цикла компании. Это помощь в выборе идеи для открытия своего дела, регистрация нового бизнеса и открытие счета, широкая линейка транзакционных продуктов, кредитные и документарные продукты для решения задач разного масштаба, дополнительные цифровые решения для ведения бухгалтерии и налоговой отчетности, сервисы в рамках экосистемы ВЭД и другие. В 2021 году ВТБ также запустил программу лояльности "Бизнес-лига ВТБ", основанную на сервисных бонусах для участников.

СПРАВКА:
Конкурс "Лучшая банковская программа для МСП" проводится ТПП РФ при поддержке Банка России и Минэкономразвития России, а также государственной корпорации "ВЭБ.РФ", АО "Корпорация "МСП", Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. Он нацелен на развитие рынка качественных банковских услуг и продуктов, предоставляет возможность банкам заявить о своих программах для малого и среднего бизнеса, а предпринимательскому сообществу – оценить их доступность и выбрать надежного партнера для своего бизнеса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph