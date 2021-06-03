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Общество

Почти 10 тысяч нижегородских медиков участвовали в борьбе с коронавирусом

17 июня 2021 11:25  [31] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По всей Нижегородской области 9 658 медиков участвовали в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 17 июня 2021 года в рамках отчета о деятельности регионального правительства за 2020 год.

Никитин рассказал, что в период пандемии 72 медицинские организации региона принимали пациентов с COVID-19. Для стационарного лечения было развернуто 7,8 тысячи коек, половина из них были обеспечены кислородом, необходимым пациентам с тяжелой формой болезни. Также в рекордно короткие сроки был построен новый COVID-госпиталь на 200 коек.

Кроме того, по словам губернатора Нижегородской области, в прошлом году была налажена лабораторная диагностика: на данный момент работают уже 26 лабораторий, суточная мощность которых превышает 27 тысяч исследований.

Региональная база данных по тестированию синхронизирована с порталом госуслуг, и граждане могут получить результаты тестов в своих личных кабинетах.

Глеб Никитин подчеркнул, что основной потенциал - это врачи, средние и младшие медицинские работники, которые оказывали медицинскую помощь и в стационарах, и амбулаторно, – всего 9 658 человек.

"Низкий поклон и бесконечная благодарность всем этим людям, которые, оказавшись в таких сложных условиях, не дрогнули и, не считаясь с личным временем и риском для собственного здоровья, самоотверженно выполняли и некоторые и сейчас продолжают выполнять свой профессиональный долг. Отдельная благодарность волонтерам, студентам-медикам, которые пришли на помощь своим коллегам и простым людям, на личных автомобилях доставляли медицинских работников до работы или места жительства пациентов – с учетом ресурсов правительства и муниципалитетов на эти цели было мобилизовано 179 автомобилей. Благодаря четко организованной работе всей системы здравоохранения эпидемиологическая ситуация в регионе находилась и теперь находится под контролем", - сказал глава региона.

Напомним, в декабре 2020 года сотрудники медицинских учреждений, работающие с коронавирусными пациентами в "красных зонах", получили награды от администрации и думы Нижнего Новгорода. Знаки отличия получили 32 сотрудника нижегородских учреждений здравоохранения.

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Теги:
Глеб Никитин Коронавирус Медицина и здоровье
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