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Общество

Поставки технологического оборудования для строящейся котельной в Чкаловске начнутся на следующей неделе

17 июня 2021 11:37  [89] Общество

Фото: пресс-служба компании

Поставки основного технологического оборудования для строящейся котельной в Чкаловске начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин по итогам выездного совещания на объекте.

Согласно информации, ранее предприятие выступило с частной инициативой по заключению концессионного соглашения о развитии теплосетевого комплекса Чкаловска. Работы на объекте начались в конце апреля.

В настоящее время подрядная организация завершила заливку бетонного основания будущей котельной, ведутся подготовительные работы для приемки оборудования. Параллельно со строительством источника, проходит демонтаж старых и прокладка новых тепловых сетей. Всего в 2021 году планируется заменить около 4 км трубопроводов для повышения надежности теплоснабжения жителей Чкаловска.

"Для нас была крайне важна социальная составляющая, поэтому по поручению губернатора мы выработали параметры концессионного соглашения, предусматривающие рост тарифа не выше 4%, но позволяющие обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение жителей", - отметил Илья Халтурин.

Напомним, в 2020 году собственник ведомственной котельной - ООО "ШВИК", отказался от теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений в Чкаловске. По поручению губернатора Глеба Никитина была организована работа по обеспечению прохождения отопительного сезона 2020-2021 года и решению вопроса теплоснабжения Чкаловска до конца текущего года.

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Теги:
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