Капремонт проведен в 363 организациях соцсферы Нижегородской области в текущем году Общество

Капремонт проведен в 363 организациях социальной сферы Нижегородской области в текущем году. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил 17 июня в ходе заседания Законодательного собрания Нижегородской области

По его словам, за счет всех источников финансирования в 2021 году проведены работы по капитальному ремонту в 363 организациях. Очередные 32 учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения и спорта из числа приоритетных адаптированы с целью обеспечения их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил губернатор Нижегородской области, одним из важнейших направлений работы правительства в условиях пандемии и введения карантинного режима стало оказание оперативной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в связи с чем значительно возросла нагрузка на систему социальной защиты. В 2020 году в государственных стационарных организациях социального обслуживания вводился режим превентивной изоляции. Ряд из них использовался под обсервационные пространства, в связи с чем сотрудники были переведены на круглосуточный режим работы - 7 дней в неделю посменно.

"Было организовано бесплатное предоставление неотложной помощи гражданам старше 65 лет, малоимущим семьям с детьми в виде обеспечения бесплатным горячим питанием и продуктовыми наборами, покупки и доставки на дом продуктов питания и лекарств. Всего получили помощь 278 тысяч граждан. В данной работе принимало участие более 4,5 тысяч сотрудников государственных организаций социального обслуживания населения и свыше 4 тысяч волонтеров", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что сейчас по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина ведется подготовка планов по модернизации медико-социальной сферы Нижегородской области.