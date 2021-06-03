ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45% Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ нарастил долю онлайн-выдач кредитов наличными более чем в 1,5 раза с начала года. На сегодняшний день уже 45% кредитов оформляются без визита в офис. По итогам 2021 г. банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными.



В мае клиенты оформили полностью дистанционно более 62 тысяч кредитов наличными на сумму около 40 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатели по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



"Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита. К концу года мы планируем выдавать уже как минимум половину кредитов наличными онлайн. Стратегической целью для ВТБ является активный переход к онлайн-формату кредитования физлиц, а к концу 2022 г. в цифровом формате клиентам будет предложено 100% всех розничных кредитных продуктов", – отметил Евгений Благинин, руководитель управления "Потребительское кредитование" ВТБ.



Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства.



Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ. Одобрение проходит в онлайн формате и занимает 2 минуты.

Подробную информацию можно уточнить на сайте ВТБ.