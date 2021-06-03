IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
17 июня 2021 15:11  [76] "ТНС энерго НН" уведомило почти 11 тысяч должников об отключении электроэнергии
17 июня 2021 14:40  [67] ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45%
17 июня 2021 12:09  [111] Банк "Открытие": более половины жителей ПФО экономят деньги только когда испытывают финансовые проблемы
17 июня 2021 12:07  [110] "Автобан", ФАУ "РосДорНИИ" и АО "Дороги и мосты" создадут IT платформу для всех участников дорожно-строительного рынка
17 июня 2021 11:55  [162] "Создание и развитие делового и инвестиционного климата – один из приоритетов деятельности правительства", - Глеб Никитин
16 июня 2021 19:12  [252] ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей
16 июня 2021 18:45  [475] Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей на Бору откроется в августе
16 июня 2021 18:33  [409] Нижегородскую область высоко оценили на форуме "Производительность 360"
16 июня 2021 11:34  [240] Банк "Открытие" добавил подсказки для новых пользователей интернет-банка для МСБ
16 июня 2021 10:56  [436] Новый логотип Нижегородской ярмарки презентуют 18 июня
Бизнес

"ТНС энерго НН" уведомило почти 11 тысяч должников об отключении электроэнергии

17 июня 2021 15:11  [76] Бизнес

"ТНС энерго НН" уведомило почти 11 тысяч должников об отключении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей Нижегородской области превышает 46 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом, превышающим 2-кратный норматив потребления, из них: 10 801 лицевой счет – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах; 135 лицевых счетов – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не имеют возможности погасить всю сумму долга сразу, "ТНС энерго НН" может предложить рассрочку. Для этого необходимо очно обратиться в Центр обслуживания клиентов.

Оплатить задолженность можно дистанционно:
• банковской картой на сайте "ТНС энерго НН" или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
• через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;
• через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph