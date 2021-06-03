"ТНС энерго НН" уведомило почти 11 тысяч должников об отключении электроэнергии Бизнес

"ТНС энерго НН" уведомило почти 11 тысяч должников об отключении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей Нижегородской области превышает 46 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом, превышающим 2-кратный норматив потребления, из них: 10 801 лицевой счет – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах; 135 лицевых счетов – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не имеют возможности погасить всю сумму долга сразу, "ТНС энерго НН" может предложить рассрочку. Для этого необходимо очно обратиться в Центр обслуживания клиентов.

Оплатить задолженность можно дистанционно:

• банковской картой на сайте "ТНС энерго НН" или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

• через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

• через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.