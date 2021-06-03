"Благодаря региональной поддержке в Нижнем Новгороде удалось сохранить все соцльготы", - Юрий Шалабаев Политика

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Благодаря региональной поддержке в Нижнем Новгороде удалось сохранить все социальные льготы и поддержать бизнес", - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина перед депутатами Законодательного собрания региона.

"2020 год, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, показал много новых направлений совместной работы области и города. Благодаря региональной поддержке в Нижнем Новгороде удалось сохранить все социальные льготы, поддержать бизнес: областные субсидии на компенсацию текущих расходов получали и предприниматели, и самозанятые", - сказал он.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что совместная с областью работа по нацпроектам позволила в прошлом году отремонтировать 25 участков нижегородских дорог, завершить строительство 11 объектов дошкольного образования, благоустроить 33 общественных пространства.

"В историческом центре города приступили к реализации пилотного проекта "Чистое небо", в рамках которого провода и воздушные инженерные коммуникации убираются под землю. Эта работа затронет больше 70 городских улиц. При личном участии губернатора Глеба Никитина начали сразу несколько масштабных проектов: это и закупка новой дорожной техники, и заключение крупнейшего в России энергосервисного контракта, по которому в городе заменяем 65 тысяч уличных светильников", - сказал Юрий Шалабаев.

Он заключил, что "областные субсидии в этом году помогают нам благоустраивать город к юбилею, разбивать цветники, украшать улицы, устанавливать новые скамейки и урны. Особенно важно наше сотрудничество в период подготовки к празднику. Думаю, впереди у нас еще много совместной работы, в частности, по совершенствованию городской транспортной системы".