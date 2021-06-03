Нижегородский политический обозреватель Вадим Андрюхин прокомментировал встречу президентов России и США Политика

Вадим Андрюхин Фото: Александр Воложанин

Нижегородский политический обозреватель, главный редактор газеты "Новое дело. Областной выпуск" Вадим Андрюхин прокомментировал встречу президентов России и США. Его комментарий размещен на сайте pravda-nn.

По его словам, Владимир Путин прибыл на встречу не только в сопровождении главы МИДа Сергея Лаврова, но и высокопоставленных военных.

"Это значит, что в первую очередь на встрече обсуждалась именно военная тематика, связанная, скорее всего, с ядерным и иным оружием массового поражения. Всё остальное — Украина, Навальный, кибератаки и прочие громкие темы — скорее всего, служили лишь в качестве дополнительных, но отнюдь не решающих аргументов при определении позиций. А тема глобальной безопасности, тем более связанная с оружием массового поражения, слишком серьёзная, чтобы о ней говорить впустую, да ещё с политическим пафосом. Поэтому оба президента после окончания встречи были не очень многословны. Так что детали встречи мы, скорее всего, узнаем ещё не скоро", — рассказал Вадим Андрюхин.

Помимо этого политический обозреватель заметил, что в США признали Владимира Путин ключевым мировым лидером. Именно по этой причине к встрече было приковано внимание не только Америки или России, но и всего остального мира.

"Желание диалога есть, что не может не радовать. В рамках встречи удалось показать, что Россия и США не враги-антогонисты и всегда могут вести адекватный диалог: например, вернуть послов и продемонстрировать взаимное стремление не допустить глобального военного столкновения. Очень хочется надеяться, что далее начнётся поэтапная работа по улучшению отношений двух стран — причём, на принципах равенства, взаимного уважения и соблюдения национальных интересов обеих стран", — сообщил главный редактор "Нового дела".

Вадим Андрюхин также высказался и по поводу того, какое впечатление произвели главы государств.

По его мнению, Владимир Путин смотрелся выигрышнее Байдена. И это отметили практически все аналитики и журналисты из разных стран мира.

"Во-первых, как оказалось, Байден звонил Путину и объяснялся после его явно неудачных слов об "убийце", сказанных явно в политическом запале, чем явно признал свою ошибку — президент России по этому поводу отметил, что говорил с главой Белого дома два часа с глазу на глаз. Во-вторых, сразу после встречи Путин вышел к журналистам и в рамках отведённого времени исчерпывающе ответил на все их вопросы, даже самые острые и "неудобные". Между тем президент США ограничился лишь диалогом со специально приглашённой прессой, да и то, представители этой прессы остались недовольными ответами Байдена. Это означает, что Путин очень уверенно чувствует себя на международной арене", — резюмировал Вадим Андрюхин.