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Бизнес

Зампредседателя "Открытие" Надия Черкасова приняла участие в подготовке форума ОБСЕ

18 июня 2021 09:22  [71] Бизнес

Заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова выступила на подготовительной встрече 29-го ежегодного Экономико-экологического форума ОБСЕ. Она рассказала о развитии женского предпринимательства в России.

Надия Черкасова отметила, что представляет бизнес-сообщество, объединяющее более 60 тысяч женщин-предпринимателей из 65 городов России. Оно ежегодно проводит более 600 мероприятий, и даже пандемия не помешала проводить их в онлайн-формате.

Индекс WBI, который регулярно уже 7 лет замеряет женскую предпринимательскую активность в России, показывает, что несмотря на коронакризис, 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело. 59% опрошенных отмечают, что им удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. Индекс WBI показывает, что женщины чаще всего начинают свой бизнес в отраслях с низким финансовым порогом входа. Либо в отраслях, где сами являются потребителями, и у них больше уверенности в том, что они смогут создать успешный бизнес. Например, в производстве детских товаров.

"Одной из наиболее востребованных в России программ является образовательная программа для женщин в декретном отпуске – "Мама-предприниматель". Уникальность этой программы в том, что после обучения женщины презентуют свои проекты жюри, получают гранты, кредиты и менторскую поддержку от нашего сообщества", - отметила Надия Черкасова.

Надия Черкасова выразила надежду, что ОБСЕ будет уделять должное внимание популяризации женского предпринимательства, организации международных женских бизнес-форумов и конкурсов для женщин-предпринимателей. Кроме того, важно развивать обмен опытом в сферах обучения предпринимательству женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также разрабатывать финансовые инструменты поддержки для женских стартапов.

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Теги:
Банки Открытие
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