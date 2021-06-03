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Рециркулятор бактерицидный
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Бизнес

АПЗ победил в номинации "Прорыв года"

18 июня 2021 15:31  [72] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

АО "АПЗ" победило в номинации "Прорыв года". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, проект завода по серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов назван победителем в номинации "Прорыв года" на VII конференции руководящего состава группы компаний "Социум", состоявшейся в Москве 10 июня.

Отмечается, что АПЗ вошел в состав холдинга в 2007 году. С тех пор стратегию развития завода определяют общие с предприятиями "Социума" корпоративная политика и подходы в развитии бизнеса. У предприятий холдинга – большой потенциал внедрения инновационных и наукоемких технологий, есть уникальные разработки. Поэтому большое внимание уделяется внутрикооперационным связям.

Вручение корпоративных наград – традиционная составляющая конференций руководящего состава группы компаний "Социум". "Прорывом года" по итогам рейтинговой комиссии была признана разработка и производство АПЗ бактерицидного рециркулятора.

В начале пандемии по инициативе и всесторонней поддержке председателя Совета директоров АПЗ Олега Лавричева завод оперативно отреагировал на запрос администрации Нижегородской области о поставке данных приборов в образовательные учреждения. В кратчайшие сроки была разработана конструкторская документация, организован участок сборки.

Серийное производство рециркуляторов началось летом прошлого года. Поставки осуществлялись, в том числе и за пределы нашей страны: в Киргизию, Монголию и Казахстан. За 2020 год было реализовано 2600 приборов на сумму 31,5 млн рублей.

"Это высокая оценка наших возможностей, нашей оперативности, креативности. По итогам 2021 года таких достижений у нас будет еще больше. В планах у нас развитие прорывных направлений для предприятия, того, чего прежде никогда не производили. Мы собираемся существенно расширять линейку своей продукции гражданского назначения. И я уверен, что в 2022 году наши изделия получат новые награды "Социума", - отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

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Теги:
АПЗ Завод
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